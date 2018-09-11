В Британии состоится «Выставка христианских ресурсов»

В октябре в Британии состоится трехдневная «Выставка христианских ресурсов».

На ней будут представлены современные технологии и средства, оборудование, облачения и многое другое для церковных служб, а также пройдут бесплатные семинары, сообщает «Седмица» со ссылкой на christiantoday.

Посетители «Выставки христианских ресурсов» увидят инсталляции из световых гирлянд, а в экспозициях выставки смогут ознакомиться с современными средствами и технологиями. Это компьютеры и прикладные программы, музыкальные инструменты, одежда для священнослужителей и многое другое, вплоть до особых мотоциклов для погребальных церемоний.

Это уже не первая выставка такого рода, которая проходит в Сандаун-парке столичного пригорода Эшер. В этот раз она состоится 16-18 октября, и свои экспозиции развернут на выставке более 200 организаций-участников.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в любом из 50 бесплатных семинаров по целому ряду практических вопросов и тем. В залах выставки будут звучать музыкальные произведения Брина Хауорта и Стюарта Тауненда - выдающегося британского композитора, пишущего музыку для богослужений и псалмов. Любители смогут увидеть тематическую драматическую постановку театра Солтмайн, а во время обеда присоединиться к диспуту под руководством Синди Кент - магистра деловой экономики, бывшей певицы легендарного ансамбля The Settlers, популярного в 1960-е годы.

На выставке пройдет также мастер-класс Worship Alive! для псалмопевцев и проповедников, с целью ознакомления участников с новыми технологиями и средствами современного богослужения. Посетителям также представится возможность поучаствовать в панельных дискуссиях под руководством ведущих от известной газеты Church Times, которая впервые за свою 155-летнюю историю решилась организовать подобное публичное событие. При участии экспертов и преподавателей Королевской школы церковной музыки будут обсуждаться важнейшие вопросы охраны природы, работы с молодежью и технологий современных богослужений.