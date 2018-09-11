В Турции на дне озера нашли остатки древней церкви

На дне турецкого озера Изник ученые нашли церковь, построенную около 390 года н. э. в честь святого Неофита Никейского.

На снимках четко видны остатки строения, которые находятся под водой в 50 метрах от берега, пишет «Сегодня» со ссылкой на The Sun.

Археологи считают, что сооружение ушло под воду в результате землетрясения, которое произошло в 740-м году. Тогда храм частично разрушился, а со временем руины затопило.

На месте озера много веков назад стоял древний город Никея. Профессор археологии университета Улудаг в Бурсе Мустафа Шахин считает, что найденный храм мог быть местом, где проходил Первый Вселенский Собор, который в 325 году созвал император Константин Великий.

«Я занимался исследованиями озера Изник с 2006 года. Такое замечательное сооружение обнаружил впервые. Когда увидел руины, которые четко просматривались в водах озера, я был поражен», – говорит ученый.

Он считает, что церковь могли построить на вершине языческого храма Аполлона – греческого и римского бога солнца.

Профессор Шахин надеется, что при поддержке местных чиновников на месте затопленного храма создадут первый в Турции подводный археологический музей.