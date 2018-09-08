Принц Чарльз в сентябре инициирует работы по восстановлению средневековой церкви в Румынии

Наследник Британского престола - постоянный участник проекта «Неотложная помощь для памятников», посредством которого будут предоставлены все необходимые материалы для восстановления Успенского храма в Стрей.

Как сообщает "Седмица", восстановление церкви началось в 2017 году. Проект поддерживается мэрией Калана, епархией Девы и Хунедоары, прихода Руси и большим количеством частных спонсоров.

Первые работы, связанные с ремонтом кровли и дренажем, начнутся в сентябре 2018 года.

15 памятников старины Трансильвании и Банатской области были восстановлены, начиная с 2016 года, в рамках проекта «Неотложная помощь для памятников».

Благодаря своему фонду принц Чарльз инвестировал более 1 миллиона фунтов стерлингов на различные проекты, связанные с объектами природного и культурного наследия Румынии, а также на различные программы, способствующих развитию сельской местности в стране.

Принц Уэльский известен своим интересом к православной духовности и деятельностью по сохранению многих православных святынь.