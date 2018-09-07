Карманная Библия XIII века, которую 500 лет считали пропавшей, вернулась в библиотеку Кентерберийского собора

Уникальная карманная Библия XIII века вернулась в библиотечные фонды Кентерберийского собора через 500 лет после своего исчезновения.

Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на британские СМИ.

Кентерберийский собор, который был основан в 603 году миссионерами Папы св. Григория Великого, был когда-то хранилищем для десятков тысяч книг. Но во времена протестантской реформации XVI века монастырскую общину бывшего главного собора Английской Католической Церкви расформировали, собор вскоре пришел в упадок, а большинство его старинных книг и рукописей исчезли.

Сейчас уже известно, что легендарную реликвию удалось выкупить за 100 тысяч фунтов на одной из распродажа редких книг.

Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл собор. Правда, всей суммы не хватало. Грант покрыл лишь 96 тысяч фунтов, еще четыре тысячи собрали неравнодушные граждане.

Библия исчезла из соборной коллекции монастырских книг почти 500 лет назад во время Реформации, когда Церковь Англии отказалась от власти Папы Римского и отделилась от Католической Церкви.