В Египте парень уверовал в Христа после того, как его отца убили за веру исламисты

Египетский юноша уверовал в Христа после того, как его отец был зверски убит исламистами, которые принуждали его отречься от Христа и обратиться в ислам, но получили отказ.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", семнадцатилетний Маркос (Marqos) заявил в интервью активистам правозащитной группы Open Doors USA что всего несколько лет назад его родные и близкие жили в мире и добрососедстве со своими соседями-мусульманами в Эль-Ариш, административном центре и крупнейшем прибрежном городе провинции Северный Синай в Республике Египет, в 340 км к северо-востоку от Каира, с населением порядка 142 тысяч человек. Багхат (Baghat), отец Маркоса, работал ветеринаром.

Древний и традиционный мирный жизненный уклад города был разрушен после того, как его заполонили беженцы из Палестины, исповедующие самый радикальный вариант ислама. Файзия (Fawziya), мать Маркоса, вспоминает, что приезжие исламские фанатики сразу же начали запугивать местных христиан, распространять всевозможные призывы и манифесты, расклеивать листовки, в которых христианам ставили ультиматум: либо покинуть город, либо готовиться к смерти. В начале 2017 года фанатики начали приводить свои угрозы в исполнение.

В воскресное утро Багхат отправился на службу в храм, а потом на работу в свою ветеринарную клинику, принадлежащую одному из его мусульманских друзей. Господь уберег его сына Маркоса и жену Файзия от присутствия при последовавшей трагедии, и они узнали ее подробности от одного из мусульманских друзей, который был ее очевидцем.

«Друг со слезами поведал нам, что в клинику ворвались два человека в масках, схватили отца и выволокли наружу, – вспоминает Маркос. – Они заставили его опуститься на колени на улице, приставили стволы к голове и потребовали принять ислам. Он повел головой в знак отказа, и они застрелили его. Когда я узнал, что он убит, я не мог даже пойти в морг за его телом, поскольку там меня подстерегала смерть».

До этой трагедии Маркос мало интересовался христианской верой отца. Но отцовская несгибаемая твердость пред лицом смерти побудила Маркоса обратиться к слову Иисуса. «Я гордился и горжусь своим отцом, не предавшим веру ради сохранения жизни, – говорит Маркос. – Я не мог не заинтересоваться той могучей силой, которую дала ему Христова вера. Когда отец еще был жив, он просыпался в 5 часов поп утрам, чтобы изучать Библию и молиться. Эта неустанная работа души, конечно же, способствовала укреплению его веры. Мученическая смерть отца за Иисуса заставила меня обратиться к поиску истины Христовой».