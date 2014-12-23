Археологи доказали историчность государства царя Давида

Археологи нашли весомое доказательство того, что цари Давид и Соломон были реальными историческими персонажами и правили Израильским царством именно в IX-X веках до нашей эры (согласно традиционной библейской хронологии). К востоку от Газы ученые раскопали шесть глиняных печатей, свидетельствующих о существовании государства в этом регионе. Результаты раскопок представлены в журнале Near Eastern Archaeology, сообщает Lenta.Ru.

Буллы (оттиски на глине) нашли в Хирбет-Сумейли, к востоку от Газы (юг Израиля). По словам профессора Джимми Хардина, эти объекты выполняли ту же функцию, что и восковые печати — а именно, использовались для того, чтобы скреплять официальную корреспонденцию. На одной из булл сохранилось отверстие, сквозь которое пропускали шнурок. Обнаружение печатей в таком маргинальном районе указывает на то, что эта территория находилась в зоне влияния государственного образования. Более того, это единственные известные науке буллы, датируемые X веком до нашей эры.

«Многие не верят, что в раннем железном веке здесь могли существовать государства. Но сам факт того, что на периферийной сельской территории мы нашли печати, которыми скрепляли грамоты, указывает на определенный уровень административной организации», — заявил Хардин. Археологи специально выбрали для раскопок удаленный район: их интересовали пограничные контакты между Иудеей и филистимлянами.

Одним из аргументов в пользу существования Давида является надпись на стеле из Тель-Дан (IX-VIII века до нашей эры). Стела с надписью на арамейском языке поставлена в городе Дан одним из царей Арама в честь победы над царем Израиля. В тексте стелы упоминается дом Давида.