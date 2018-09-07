В Индонезии буддистка получила тюремный срок за жалобу на исламистов

В Индонезии суд приговорил буддистку к полутора годам тюремного заключения за «богохульство».

По мнению судей, вина женщины заключается в том, что она пожаловалась на усиленные мощными динамиками призывы на молитву в мечеть, сообщает «Седмица» со ссылкой на theguardian.

Районный суд города Медан на острове Суматра вынес решение о тюремном заключении в удовлетворение иска, поданного одной из исламских организаций. Жертвой приговора стала 44-летняя буддистка китайского происхождения по имени Мейльяна, выразившая робкий протест против мощных динамиков, транслирующих призыв на молитву (азан), и обратившаяся к руководству мечети с просьбой уменьшить звук.

Различные правозащитные группы уже выступили с протестами против очередного приговора по печально известному «закону о богохульстве», а две крупнейшие исламские организации Индонезии поддержали этот протест.

Многие правозащитники считают, что этот закон применяется властями Индонезии самым произвольным образом с целью подавления религиозных меньшинств. Индонезийская служба правозащитной организации Amnesty International назвала решение суда «курьезным».

В свою очередь, адвокат Мейльяны собирается обжаловать несправедливое судебное решение в апелляционном суде.

Мейльяна обратилась к имаму мечети с просьбой об уменьшении звука азана в июле 2016 года, и с тех пор пребывала под следствием и судом. После этого толпы мусульман бросились громить китайские кварталы и сожгли несколько буддистских храмов. Правозащитники справедливо указывают, что виновные в погромах и поджогах храмов были в большинстве своем выпущены на свободу, и лишь некоторые из них получили лишь пару-тройку месяцев тюремного заключения. За это время они стали настоящими героями, поскольку исламские улемы местного и национального масштаба выступили в их поддержку и организовали мощное давление на органы полиции и следствия, требуя освобождения поджигателей и погромщиков.