В Александро-Невской лавре состоится 4-й Международной фестиваль колокольного искусства

В Санкт-Петербурге 9 сентября стартует Четвертый Международной фестиваль колокольного искусства «Невские звоны».

Мероприятие начнется в 13 часов Александро-Невской лавре, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской митрополии. Накануне торжеств в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского свое мастерство продемонстрируют лучшие звонари России, Белоруссии, Молдавии, Финляндии и Литвы.

В рамках фестиваля пройдет концерт известных исполнителей духовной и народной музыки. В нем примет участие обладательница уникального «хрустального» голоса России Марина Капуро. Запланирована специальная детская программа, в рамках которой выступит маленький звонарь из Архангельска 6-летний Миша Попов.

12 сентября участники фестиваля продемонстрируют свое искусство в общегородском праздничном крестном ходе по Невскому проспекту и торжествах на площади в честь святого князя Александра Невского.

Работы по возрождению исторического «голоса» Александро-Невской лавры завершились в 2014 году. На колокольни Свято-Троицкого собора были подняты и установлены 15 колоколов общей массой более 30 тонн. Звонари утверждают, что на сегодняшний день это одна из самых лучших колоколен Санкт-Петербурга. Основные выступления участников фестиваля «Невские звоны» пройдут на северной колокольне главного храма лавры.