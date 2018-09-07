В Сеуле религиозные лидеры Азии обсуждают реинтеграцию двух Корей

Кардиналы и епископы со всей Азии собрались в Южной Корее, чтобы принять участие в «Форуме о проблемах установления мира на Корейском полуострове».

Мероприятие было организовано Архидиоцезом Сеула, сообщает «Седмица».

Форум под девизом «Человеческое достоинство и мир: путешествие по Корейскому полуострову» проходит в кампусе Seongshin католического университета в Сеуле. В нем приняли участие главные религиозные лидеры Азии: архиепископ Сеульский и Апостольский кардинал Андреа Йом Су Чжун, кардиналы Освальд Грасиас, архиепископ Мумбаи (Индия), архиепископ Манилы Луис Тагле, архиепископ Янгона (Мьянма) Чарльз Маунг Бо и архиепископ Себастьян Фрэнсис Шоу, глава лахорского диоцеза (Пакистан).

На третьей сессии форума был проведен круглый стол на тему «Жить вместе», в ходе которого спикеры обсудили проблемы мультикультурных семей, интеграцию северокорейских беженцев в южнокорейское общество, неравенство после демократизации в Корее, конфликт поколений в контексте быстрого старения общества.

По окончании форума азиатские религиозные лидеры посетят деревню Панмунджон на границе между Северной и Южной Кореями, которая является символом разделения Корейского полуострова, и примут участие во встречах с представителями средств массовой информации.