Италия извинится перед евреями за репрессии

Власти Италии принесут евреям официальные извинения за участие в геноциде. Официальная церемония извинений и поминовения всех евреев, которые были отчислены из итальянских вузов с приходом фашизма, состоится в университете Пизы.

Как сообщает Islam-today, церемония станет частью обширной программы, посвященной 80-летию расовой дискриминации. В ее рамках пройдут лекции, показы и различные мероприятия для общественности и учащихся школ.

В мероприятиях, помимо прочих, примут участие президент Союза итальянских еврейских общин Ноэми Ди Сегни и пострадавший от Холокоста сенатор Лилиана Сегре. Отмечается, что именно в Пизе был подписан первый указ об осуществлении итальянских расовых законов. Это привело к увольнению более двух сотен преподавателей и 1,5 тысяч студентов.