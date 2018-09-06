В Турции за $1,5 млн выставили на продажу 300-летний армянский храм

В турецком городе Бурса на продажу выставили армянскую церковь, построенную 300 лет назад.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на информационный сайт "Хабарлар Эрмени".

Объявление о продаже выставлено на турецком сайте продаж «Bursasehirportali.com». Владелец церкви находится за пределами Турции, а вопросами продажи храма занимается риэлтор.

В архивном журнале Управления фондов Бурсы от 1986 года храм отмечен как «старинная церковь». На фотографиях видно, что разрушена колокольня храма. По словам риэлтора Тайфуна Озенгинлера, район Сетбаша был населен армянами, а после кемалистского движения в Турции, возникшего после Первой мировой войны, здание церкви стало использоваться в иных целях. С 1980 года здание церкви считается заброшенным строением. Риэлтор отмечает, что в управлении по кадастру церковь обозначена как социально-культурная территория, имеющая три этажа и занимающая 512 кв. м.

Редактор издающегося в Турции армянского отдела газеты «Акос» Баграт Эстукян, комментируя общественному радио Армении вопрос о продаже армянской церкви в Бурсе, с сожалением говорит, что продажа не нарушает никаких законов.