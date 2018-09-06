В Чехии туристы массово посещают костел, который превратили в арт-объект (видео)

В Чехии туристы массово посещают старинную церковь, которую художники населили духами, таким образом дав новую жизнь почти забытой исторической памятке.

Как говорится в сюжете ТСН, костел Святого Георгия в селе Лукова был возведен еще в 1352 году. Идея превратить руины в арт-объект принадлежит местному художнику Якубу Хадрави.

На лавах прихожан сидят белые безмолвные фигуры. По замыслу, это силуэты немецких студентов, которые во времена Второй Мировой войны проживали в этом селе и по воскресеньям приходили в костел. Этой инсталляцией художник хотел привлечь внимание к истории родного края.

Интересно, что впервые открыли инсталляцию в 2012 году в рамках студенческого проекта художника. Однако популярности как туристический объект она начала приобретать лишь через несколько лет, когда на одном из Youtube-каналов распространили стилизованное видео из церкви, дополненные характерными спецэффектами и звуками.

Как отмечает издание Mercury News, с тех пор туристы начали массово стягиваться к церкви, которую открывают для посетителей каждую субботу вечером. Тем временем в 2017 году благодаря пожертвованиям от посетителей на сумму свыше 20 тысяч евро, в заброшенном здании даже смогли заменить крышу.