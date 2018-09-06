В Индии христиане опасаются ходить в церковь из-за угроз индуистских радикалов

В Индии некоторые христианские семьи вынужденно прекратили ходить в церковь после того, как индуистские радикалы угрожали убить их.

При этом преследуемые семьи поклялись поклоняться Христу тайно, пишет inVictory со ссылкой на The Christian Post.

В частности, глава конгрегации в индийском штате Мадхья-Прадеш пастор Бабу Сингх сообщил, что 15 семей перестали ходить в его церковь в последние месяцы после того, как столкнулись с преследованиями со стороны индуистских радикалов.

«Радикалы говорят, что побьют и убьют членов моей церкви, если те продолжат посещать службы, – рассказал он. – До мая этого года в церкви регулярно поклонялись около 200 человек. Но сейчас только 50-60 человек посещают воскресные служения. Они находятся под огромным давлением индуистских радикалов».

37-летний христианин из деревни Кардубади Шанкар Дамор рассказал, что его семья перестала посещать церковь под угрозой физической расправы. Однако, несмотря на гонения, Шанкар пообещал, что его семья будет продолжать поклоняться Христу тайно.

Другой христианин из деревни Кардубади Бабу Сингх Дамор сказал, что, получив степень бакалавра богословия, хотел служить пастором. Однако вынужден практиковать свою веру в тайне.

«Мы, христиане, внимательно следим за тем, куда идем и с кем встречаемся, – пояснил Бабу Сингх. – У нас довольно жалкая жизнь. Тем не менее, мы не собираемся оставлять Иисуса, никто не вырвет Иисуса из наших сердец».

По версии христианской благотворительной организации Open Doors, Индия занимает 11-е место в списке стран, где христиан подвергают гонениям.