В Италии открылся XXVI Международный симпозиум по православной духовности

В аббатстве Бозе на севере Италии открылся XXVI Международный симпозиум по православной духовности.

Мероприятие традиционно проходит в Спасо-Преображенском экуменическом монастыре, сообщает «Благовест-Инфо».

В симпозиуме принимают участие высокие представители Поместных Православных Церквей, Римо-Католической Церкви, Англиканской Церкви и протестантских общин, а также видные богословы и церковные историки. В этом году конференция посвящена теме «Различение духов и христианская жизнь».

Приветственные телеграммы участникам симпозиума направили Папа Римский, Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Патриарх Кирилл, предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Даниил, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, а также примас Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Межконфессиональная встреча будет проходить с 5 по 8 сентября. На её открытии выступили основатель монашеской общины Энцо Бьянки и президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.