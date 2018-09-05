В Саудовской Аравии за антирелигиозные публикации в интернете будут сажать в тюрьму
16:38, 05 сентября 2018Мир
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В Саудовской Аравии будут сажать за антирелигиозные публикации в интернете / islam-today.ru
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки в уголовное законодательство, предполагающие ужесточение наказания за преступления в сфере IT.
Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры КСА, отныне за онлайн-контент, «угрожающий общественной безопасности», жители Саудовской Аравии будут отправляться в тюрьму сроком до пяти лет, сообщает Islam-today.
Кроме того, предусмотрен штраф в размере в 3 миллионов риалов (800 тысяч долларов). Наказания эти, как отмечается в заявлении ведомства, будут применяться в отношении тех, кто опубликовал в интернете материалы, «нарушающие общественный порядок, попирающие религиозные ценности, общественную мораль или неприкосновенность частной жизни».
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