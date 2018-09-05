В Кишиневе состоится Всемирный конгресс семей

В Кишиневе (Молдова) с 14 по 16 сентября пройдет Всемирный конгресс семей.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Молдовы Игорь Додон, сообщает allmoldova.com.

В мероприятии примут участие более 2 тысяч человек, приглашенных из десятков государств, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп.

Все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне – поиск лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества.