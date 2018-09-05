В Риме монахи-капуцины избрали нового главу ордена

После четырех шестилетних мандатов представителей других стран, Орден Братьев Меньших Капуцинов вновь возглавил итальянец.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В Риме с 27 августа по 16 сентября проходит Генеральный капитул Ордена Братьев Меньших Капуцинов. Утром 3 сентября делегаты структур Ордена со всех концов мира, представляющие более, чем 10 тысяч монахов, служащих на всех континентах, избрали нового главу своей конгрегации. Главным министром ордена на следующее шестилетие стал священник-капуцин Роберто Дженуин из Фалькаде.

Избранный уже во время первого голосования (он получил 101 голос из числа 188 членов капитула) Роберто Дженуин стал первым итальянцем во главе Ордена после 24-летнего перерыва. Уроженец Фалькаде в северо-итальянском регионе Венето, он получил юридическое образование в Папском Латеранском университете, нес служение настоятеля в разных монастырях, преподавал и в течение девяти лет возглавлял капуцинскую провинцию Тривенето на Севере Италии. Дважды Дженуин принимал участие в генеральном капитуле. Отныне он будет возглавлять Орден капуцинов в течение следующих шести лет.