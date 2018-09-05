В Нигерии за последние полгода радикальные исламисты убили более 6 тысяч христиан

Новая волна преследований обрушилась в Нигерии на местных христиан в этом году – более 6000 местных жителей, христиан различных деноминаций, было убито радикальными исламистами только за последние полгода.

Об этом сообщает «Христианское общественное движение Нигерии»,

Христианская Ассоциация Нигерии заявила, что поскольку международное сообщество делает вид, что не замечает волны массовых убийств по религиозно-этническому признаку, захлестнувшую их государство, то они вынуждены обратиться в ООН и ряд других стран с просьбой принять срочные меры.

В совместном заявлении, опубликованном «Национальным форумом старейшин христианских общин Нигерии» (NCEF) и международной комиссией по проверке ситуации во главе с британским верховным комиссаром, сообщается, что на территории их страны «всеобщий джихад был начат исламистами Северной Нигерии во главе с этнической группой «фулани». Это движение джихада основано на доктрине ненависти, культивируемой в мечетях и исламских медресе севера страны, а также на идеологии этно-расового превосходства племенного союза «фулани».

Главная цель исламских группировок, – по мнению представителей объединения христианских общин Нигерии, "состоит в том, чтобы заменить Конституцию Нигерии нормами шариата и сделать их единственным источником законов".