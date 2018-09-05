Коллекцию икон певца Григория Лепса оценили в 35 млн долларов

Выставка «Предивное искусство», где представлено около 200 икон из собрания певца Григория Лепса, пройдет в московском Государственном историческом музее с 5 сентября по 6 ноября.

По словам артиста, эксперты оценивают ее в 25-35 млн долларов, сообщает Business FM.

«Трудно определить, кто-то говорит, 25 миллионов долларов, кто-то — 35. Одна из самых больших коллекций в стране, а может, и в мире», — говорит Лепс.

На выставке представлены иконописные работы, многие из которых никогда не показывались публике. Певец собирал иконы в течение 20 лет. Он признался, что не всегда было легко получить тот или иной предмет для своей коллекции, но в итоге ему всегда удавалось уговорить владельца продать икону.