Власти Пекина препятствуют работе христианского храма

Власти Пекина значительно ужесточили условия деятельности «Церкви Сиона», которая является одной из крупнейших неофициальных «надомных» протестантских церквей столицы Китая.

В частности, было выдвинуто требование оснастить храм 24 видеокамерами, объединенными в систему внутреннего наблюдения «в целях обеспечения безопасности», пишет «Седмица».

«Они требуют установить камеры даже в святилище, где мы молимся, но руководство Церкви посчитало эти требования чрезмерными. Наши богослужения для нас святы», – рассказал главный пастор религиозной организации Цзинь Мингри.

После того, как требования властей были отклонены, служба безопасности начала запугивать прихожан, вызывать их повестками, наводить о них справки по месту работы и требовать, чтобы те прекратили ходить в храм.

«Церковь Сиона» занимает один из этажей в офисном здании, где раньше был ночной клуб. Сейчас арендодатель под нажимом властей требует разрыва договора об аренде, который действует до 2023 года, и всячески уклоняется от контактов с прессой по этому поводу. В такой ситуации Церкви вряд ли удастся подыскать новое помещение, считает Цзинь Мингри.

Китайская Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Однако после прихода к власти президента Си Цзиньпина в 2012 году Пекин накладывает все больше и больше ограничений на богослужебную и богословскую деятельность, поскольку власти полагают, что религия подрывает влияние и авторитет Коммунистической партии Китая. Они подвергают всякую религиозную деятельность строгому надзору с целью предотвращения влияния иностранных служб на внутренние дела государства под видом миссионерской деятельности.