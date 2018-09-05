В Ливанской епархии Армянской Церкви выбрали нового предстоятеля

Армянский Киликийский Католикос Арам I утвердил кандидатуру нового предстоятеля Ливанской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Им стал архиепископ Нарек Алемезян, сообщает «Благовест-Инфо». Выборы нового пастыря Ливанской епархии прошли 1 сентября. В них принимали участие пять кандидатов – архиепископы Комитас Оганян и Нарек Алемезян, епископ Макар Ашкарян, архимандриты Ананиа Гуджанян и Гевонд Бендезян.

Согласно церковному канону, выборы нового предстоятеля епархии были назначены после самоотвода бывшего главы Ливанской епархии епископа Шагена Паносяна. Причины самоотвода в епархии не объясняют. Сообщается лишь, что в тот же день Католикос Арам I одобрил результаты выборов и утвердил кандидатуру архиепископа Алемезяна.

В монастыре Св. Богородицы в Ливане сразу после выборов состоялась встреча Арама I с делегацией епархиального совета, в составе которой присутствовали бывший и новоназначенный главы Ливанской епархии. На встрече Арам I поблагодарил епископа Шагена Паносяна за пять лет беззаветного служения во благо Ливанской паствы и выразил надежду, что новый пастырь Нарек Алемезян продолжит самоотверженно трудиться на благо Армянской Церкви.