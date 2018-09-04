В Египте исламские экстремисты вновь напали на христиан-коптов

В центральном Египте группа исламских экстремистов в очередной раз напала на жилища христиан, разграбив четыре дома и ранив двух жителей и одного пожарного.

По данным архиепископства Эль-Минья Коптской Православной Церкви, нападение произошло в деревне Демчау Хашем, пишет Vatican News.

Сообщается, что во время нападения группа экстремистов похитила из домов драгоценности из золота и серебра.

В коммюнике отмечается, что нападение продолжает нагнетать атмосферу напряжённости, возникшую из-за строительства новой церкви в этом районе.

Серия инцидентов началась, когда местные мусульмане выступили против возведения небольшого христианского храма.

При этом Коптская Православная Церковь от имени поместного архиепископа выразила благодарность руководству органов безопасности и администрации префектуры за «усилия по сдерживанию кризиса».

Коптская недвижимость в Египте уже не раз подвергалась нападениям со стороны исламских радикалов. В конце 2017 года в городе Хелуан в результате нападения на магазин были убиты два христианина-копта.