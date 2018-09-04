На Шри-Ланке буддисты забросали камнями христиан

На Шри-Ланке на пастора, его жену и еще двух христиан напала группа буддистов, когда они возвращались с празднования дня рождения другого христианина.

Согласно информации, опубликованной на сайте служения «Голос мучеников» 28 августа, пять сельских жителей подошли к христианам, начали угрожать и оскорблять пастора. Христиане продолжали идти, и тогда односельчане начали бросать в них камни, ранив жену пастора и другую женщину, сообщает "Католический обозреватель".

После происшествия пастор подал жалобу в местный полицейский участок. Несмотря на то, что христиане в Шри-Ланке могут поклоняться Богу открыто, местные буддисты часто настраивают враждебно других жителей против христиан, что приводит к подобным нападениям.

«Молитесь за исцеление двух раненых женщин, а также за то, чтобы христиане имели мужество продолжать встречаться для богослужений, несмотря на угрозы», – призвали в служении.