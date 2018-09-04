В Сан-Франциско откроют памятник святителю Иоанну Шанхайскому

В Сан-Франциско появится памятник святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому чудотворцу.

Его разместят во дворе приюта церкви святого Тихона Задонского, сообщает «Благовест-Инфо».

Памятник святителю Иоанну Шанхайскому передан церкви фондом «Диалог культур – единый мир». Приют является исторически важным местом, которое непосредственно связано с жизнью святителя. Ежегодно его посещают сотни паломников.

Торжественная церемония открытия и освящения памятника состоится 7 сентября в честь 55-летия утверждения архиепископа Иоанна на Сан-Францисской кафедре, а также 45-летия основания Конгресса русских американцев.

В июне фонд «Диалог культур – единый мир» передал в дар Ново-Дивеевскому монастырю в Нью-Йорке памятник преподобному Серафиму Саровскому. «Символично, что памятники великим святым будут объединять восточное и западное побережье США», — отметили в организации.