цей матеріал доступний українською

В Кондопоге начали разбирать остатки сгоревшей Успенской церкви

10:44, 04 сентября 2018
Мир
1296 0
Успенская церковь / rk.karelia.ru

На прошлой неделе на месте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге стартовали консервационные мероприятия. Сотрудники московского предприятия «Спецпроектреставрация» приступили к маркировке, замерам и сортировке оставшихся от пожара конструкций, сообщает информационно-аналитический портал Карелии.

Работы ведутся на добровольных началах / rk.karelia.ru

В выходные к ним присоединились специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Карелии, архитектурно-реставрационного центра «Заонежье» и волонтеры организации «Общее дело». Об этом на своей странице в соцсети написал глава республики Артур Парфенчиков.

«Разобраны завалы по периметру сруба, уцелевшие элементы конструкций церкви временно складированы в штабеля на прилегающей территории. Все работы ведутся на добровольческой основе, специалисты и волонтеры прибывают на место за свой счет и работают бесплатно на основании разрешения республиканского Управления по охране ОКН, что гарантирует правомерность действий в консервационно-реставрационных работах», — подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter