В Кондопоге начали разбирать остатки сгоревшей Успенской церкви

На прошлой неделе на месте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге стартовали консервационные мероприятия. Сотрудники московского предприятия «Спецпроектреставрация» приступили к маркировке, замерам и сортировке оставшихся от пожара конструкций, сообщает информационно-аналитический портал Карелии.

В выходные к ним присоединились специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Карелии, архитектурно-реставрационного центра «Заонежье» и волонтеры организации «Общее дело». Об этом на своей странице в соцсети написал глава республики Артур Парфенчиков.

«Разобраны завалы по периметру сруба, уцелевшие элементы конструкций церкви временно складированы в штабеля на прилегающей территории. Все работы ведутся на добровольческой основе, специалисты и волонтеры прибывают на место за свой счет и работают бесплатно на основании разрешения республиканского Управления по охране ОКН, что гарантирует правомерность действий в консервационно-реставрационных работах», — подчеркнул он.