В Израиле ученый хочет построить город для христиан-арамеев и восстановить арамейский язык и культуру

Христианский ученый планирует построить город для христиан-арамеев в Израиле, мечтая восстановить на их исконной земле древний арамейский язык и культуру.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost" 42-летний Шади Халлул (Shadi Khalloul), председатель Ассоциации христиан-арамеев Израиля и научный сотрудник проекта Philos, рассказывает в своем интервью изданию "The Daily Wire", что христиане-арамеи принадлежат к коренным народам Израиля и ныне живущие арамеи являются прямыми потомками первых христиан в этих древних землях.

Впервые арамеи упоминаются в середине III тысячелетия до н. э. Кочевые племена арамеи расселились в Сирийской пустыне в XIV веке до н. э., а на рубеже XII-XI веков до н.э. наводнили почти всю Переднюю Азию, где арамейский язык был основным разговорным на рубеже и в начале нашей эры. Потомками арамеев считаются и современные ассирийцы.

Хотя многие считают арамейский язык давно «мертвым» (как с удивлением узнал Халлул во время своей учебы в университете штата Невада), сам Халлул и его родные продолжают им пользоваться. Вот так и случилось, что еще в свои студенческие дни Халлул осознал, что главная цель и призвание его жизни – сохранить культуру и язык своего народа как коренного древнего народа Израиля.

«Арамейский язык органичен для нашей страны, – отмечает Халлул. – Он может внести свой вклад в укрепление Израиля как еврейского государства, продемонстрировать всему миру, что мы, израильтяне, бережем и восстанавливаем [арамейское население], уважая великое прошлое этого народа и его принадлежность к гонимым христианам Ближнего Востока».

«Мы мечтаем восстановить жизнь и культуру христиан-арамеев как коренного меньшинства в этой стране, – говорит Халлул. – Для этого мы мечтаем выстроить своей город для сохранения нашей христианской веры и арамейского языка, нашего этнического своеобразия, всего нашего древнего наследия – уважая при этом наши общие корни с иудеями и гордясь ими».

Группа активистов предполагает назвать новый город «Арам Нирам», ибо «Арам» – это общее историческое название арамейских царств в Библии, а Хирамом звали имя царя Ливанского – того самого, кто снабжал царя Соломона ливанским кедром во время постройки Храма.

В настоящее время Халлул и его организация просят выделить им под строительство участок земли на севере Израиля, где, по его словам, их предки жили более 400 лет до войны за независимость 1948 года. Во время войны им пришлось бежать из родных мест, а вскоре здесь возникло независимое национальное государство Израиль.