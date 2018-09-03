В Нигерии боевики заживо сожгли священника с женой и тремя детьми

В Нигерии исламские боевики заживо сожгли христианского священника с женой и 3 детьми при нападении на селение, в котором было убито еще 3 человека и 95 домов сожжено.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", вооруженные исламские боевики из племени фулани (фульбе) напали на селение в округе Баркин Лади штата Плато и зверски расправились со священником Адаму Гуанг Уримом (Adamu Gyang Wurim), его женой и тремя его детьми.

Храм принадлежал Апостольской Церкви Христа и находился в селе Абононг района Форон. Семья священника пыталась спрятаться в собственном доме во время нападения боевиков, но те сожгли его вместе с людьми.

По данным Петера Гьенденга (Peter Gyendeng), члена парламента от этого округа, во время нападения погибло еще не менее трех жителей селения.

«В моем округе, в селе Абононг, исламские пастухи, предположительно из племени фулани, убили восемь человек, включая местного священника и его семью, – заявил Гьенденг. – Известно, что они убили еще одного человека в селе Дорова, а двое других считаются пропавшими без вести».

Как сообщил в своем интервью нигерийской газете "The Nation" очевидец нападения Исаак Чоуи (Isaac Choji), большой отряд вооруженных исламистов ворвался в селение на рассвете и окружил дом священника. Блокировав все выходы из дома, боевики, по его словам, подожгли дом и служебные постройки и ждали, пока строения прогорят, чтобы никто не мог спастись из огня. Чоуи рассказал, что боевики расстреляли еще и соседку священника. Женщину с ранениями удалось доставить в ближайшую больницу.

По информации "The Nation", прихожане и родственники уже похоронили останки священника и его родных в братской могиле.