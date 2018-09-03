Принц Чарльз материально поддерживает восстановление средневековой церкви в Румынии

Принц Уэльский Чарльз, наследник Британской короны, поддерживает восстановление средневековой церкви Успения Богородицы в Стрей, Румыния, построенный в XIVвеке.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Патриархии.

Принц Уэльский – постоянный участник проекта «Неотложная помощь для памятников», посредством которого будут предоставлены все необходимые материалы для восстановления Успенской церкви в Стрей.

Восстановление церкви началось в 2017 году. Проект поддерживается мэрией Калана, епархией Девы и Хунедоары, прихода Руси и большим количеством частных спонсоров. Первые работы, связанные с ремонтом кровли и дренажем, начнутся в сентябре.

15 памятников старины Трансильвании и Банатской области были реабилитированы, начиная с 2016 года, в рамках проекта «Неотложная помощь для памятников».

Благодаря своему фонду принц Чарльз инвестировал более 1 миллиона фунтов стерлингов на различные проекты, связанные с объектами природного и культурного наследия Румынии, а также на различные программы, способствующих развитию сельской местности в стране.