В Бурятии сбежавший из клиники пациент ограбил православный храм

В Мухоршибирском районе Бурятии пациент сбежал из профилактического медицинского учреждения, чтобы раздобыть деньги на алкоголь и выпить.

Мужчина отправился в село Старая Брянь и там, в поисках денег, ему на глаза попался местный православный храм. Разбив пластиковое окно куском тротуарной плитки, 36-летний злоумышленник через алтарь проник в церковь и похитил оттуда коробку с пожертвованиями, сообщает "БМК".

Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, мужчина с мешком мелочи отправился в ближайший магазин, но алкоголя там не оказалось. Отправился в другой, но цели так и не достиг. В этот момент санитар медицинского учреждения, где лечился сбежавший мужчина, узнал в прохожем пациента клиники. Санитар вместе с очевидцами задержал беглеца и сообщил о происшествии в полицию.

У задержанного изъят пакет с мелочью на сумму 900 рублей. Гражданин признался, что эти деньги он похитил в храме.

Отмечается, что пациент клиники нигде не работает, а ранее был судим за аналогичные преступления. В рамках уголовного дела назначены экспертизы, в том числе - судебно-психиатрическая. Ведется следствие.