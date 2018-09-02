В Непале ввели наказание за обращение в другую религию и вмешательства в религии других

50 тысяч рупий штрафа и до 5 лет лишения свободы, а для иностранцев: принудительно покинуть страну менее чем за семь дней – таким согласно нового уголовного кодекса будет в Непале наказание за "обращение в другую религию или вмешательства в религии других".

Законодательные изменения, принятые в прошлом году, вступили в силу 17 августа. Непальские христиане боятся их практического применения, сообщает "Католический обозреватель".

В связи с новыми положениями Уголовного кодекса в Непале штрафуют любые попытки поощрения к смене религии или распространение своей веры среди сторонников других религий. Непальцям это грозит штрафом в размере 50 тыс. рупий (около 390 евро) и до пяти лет лишения свободы. Иностранцам – выдворением из страны в течение 7 дней.

Непальские христиане особенно озабочены новыми законами, которые вступили в силу 17 августа. Среди 29 миллионов граждан (80% из которых являются последователями индуизма) христиане составляют лишь 1,4%. Они опасаются, что изменения в Уголовном кодексе будут еще одним инструментом преследования и будут формулировать ложные обвинения против них.

Поскольку новые законы утверждены в 2017 году, много международных правозащитных организаций обратились к президенту Непала с просьбой устранить из нового Уголовного кодекса противоречивую запись. К тому же в контексте конституции Непал остается светским государством, в котором гражданам разрешается свобода вероисповедания.

Согласно рейтингу организации «Open Doors», Непал является 25 страной в списке стран, где больше всего преследуют христиан. Церкви сжигают, а последователей Христа обвиняют среди прочего за убийство коров, которых охраняют как священных животных в Непале.