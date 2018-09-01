В Великобритании выставили на аукцион эскиз бурки принцессы Дианы

В Великобритании выставлены на аукцион уникальные исторические свидетельства того, как принцесса Диана проявляла уважение к мусульманской культуре и этике.

На аукцион по цене 30 000 долларов был выставлен набор эскизов нарядов, которые принцесса Диана собиралась надеть во время тура по Ближнему Востоку в 1986 году, сообщает IslamNews со ссылкой на The Daily Mail.

Принцесса Уэльская, которой на тот момент было 25 лет, попросила сшить ей платья, соответствующие мусульманским традициям, а также заказала бурку, скрывающую фигуру с головы до ног, с прорезью для глаз.

На фотографиях поездки Дианы в Саудовскую Аравию нет кадров в бурке, но тот факт, что на эскизах осталось это одеяние, свидетельствует об уважении принцессы к культуре и обычаям стран Востока. «Их высочества посетят Оман, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Во всех случаях главным моментом должна быть скромность», – говорится в письменном пояснении к эскизам.