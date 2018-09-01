В Султанате Оман прошел парад полицейских в хиджабах

В Султанате Оман прошел парад, в котором приняли участие сотрудницы полиции в хиджабах.

Блюстительницы порядка продемонстрировали выправку и навыки строевой подготовки, сообщает IslamNews.

На мероприятии в качестве зрителей присутствовали представители власти и обычные граждане. Парад вызвал большой интерес в соцсетях, где очевидцы опубликовали ролики, снятые мобильными камерами.