В Султанате Оман прошел парад полицейских в хиджабах
16:40, 01 сентября 2018Мир
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В Султанате Оман прошел парад полицейских в хиджабах / islamnews.ru
В Султанате Оман прошел парад, в котором приняли участие сотрудницы полиции в хиджабах.
Блюстительницы порядка продемонстрировали выправку и навыки строевой подготовки, сообщает IslamNews.
На мероприятии в качестве зрителей присутствовали представители власти и обычные граждане. Парад вызвал большой интерес в соцсетях, где очевидцы опубликовали ролики, снятые мобильными камерами.
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