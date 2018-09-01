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В Султанате Оман прошел парад полицейских в хиджабах

16:40, 01 сентября 2018
Мир
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В Султанате Оман прошел парад полицейских в хиджабах / islamnews.ru

Блюстительницы порядка продемонстрировали выправку и навыки строевой подготовки, сообщает IslamNews.

На мероприятии в качестве зрителей присутствовали представители власти и обычные граждане. Парад вызвал большой интерес в соцсетях, где очевидцы опубликовали ролики, снятые мобильными камерами.

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