Синагога в штате Вашингтон окажет убежище нелегальным мигрантам в Америке

Синагога в городе Олимпия американского штата Вашингтон заявила в среду вечером, что она присоединяется к другим религиозным общинам и организациям в защите прав мигрантов.

Об этом в четверг 30 августа сообщает Jewish Telegraphic Agency.

"В поддержку прав иммигрантов организация обязуется участвовать в действиях вплоть до физического убежища", - сказано в сообщении, размещенном на сайте синагоги.

Раввин олимпийской синагоги Сет Гольдштейн рассказал, что духовный центр работает на планом помощи нелегалам вот уже несколько месяцев. Храм Бет Хэтфилох, о котором идет речь, — это реконституционистская конгрегация, в которой состоят около 175 семей.

Вопрос нелегальных мигрантов стоит в штате Вашингтон достаточно остро. Сообщалось, что таможенники и работники службы миграции задержали 1600 нелегалов.