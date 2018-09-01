Премьер-министр Ирландии заявил о потере Католической церковью центральной роли в обществе

Премьер Ирландии считает, что Католическая церковь утратила центральную роль в обществе, подчеркнув «темные стороны» в истории Ирландии и церкви.

Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на theguardian.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар призвал к пересмотру отношений церкви и государства. В своей критической речи в присутствии понтифика во время его визита в страну он подчеркнул, что в 21 веке необходимо заключить новый общественный договор с учетом реалий современной Ирландии, в котором должны найти отражение уроки «наших совместных ошибок».

Премьер-министр упомянул о недавнем решении большой коллегии присяжных по делу о «жестоких преступлениях католических священников в штате Пенсильвания, которые долгое время скрывались священноначалием, чтобы защитить честь церкви, невзирая на страдания невинных жертв». «Подобные случаи широко и печально знакомы и нам здесь, в Ирландии, – отметил в своей речи премьер-министр. – Нам еще очень многое предстоит сделать, чтобы искоренить порок, восстановить истину и попранную справедливость, и уврачевать раны жертв этих преступлений. Теперь настало время перейти от слов к самым решительным действиям».

Говоря о глубоких изменениях, произошедших в обществе Ирландии со времени предыдущего папского визита в 1979 году, Лео Варадкар отметил, что население страны стало более разнородным по своему происхождению, традициям и убеждениям, и менее религиозным. В стране появились новые законы о разводе, контрацепции, абортах и однополых браках. «Эти изменения подсказывают нам, что настало время выстроить новые, более зрелые отношения церкви и государства в Ирландии, – провозгласил Варадкар. – Мы должны оформить эти отношения новым общественным договором в 21 веке. В этом договоре религия более не будет играть центральную роль в обществе, но при этом, безусловно, сохранит важнейшее место в его жизни».