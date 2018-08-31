В Голландии отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Нидерландский парламентарий Герт Вилдерс отменил объявленный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда ввиду массовых протестов мусульман.

О своем решении он сообщил 31 августа, пишет «Благовест-Инфо».

Политик отметил, что принял такое решение после нескольких угроз, добавив, что не хочет подвергать опасности других людей.

«Чтобы избежать рисков проявления насилия на религиозной почве, я принял решение отменить конкурс карикатур», - говорится в заявлении.

Конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, инициатором которого выступил Вилдерс, должен был пройти в ноябре. Размер первого приза составлял более 8,5 тыс. евро.

В Пакистане тысячи мусульман, которые сам факт изображения пророка воспринимают как оскорбление, устроили марши протеста с требованием отменить конкурс.