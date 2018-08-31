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Губернатором египетской провинции впервые стала христианка

18:23, 31 августа 2018
Мир
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В прошлом году Египет занял 21 место в списке стран, где преследуют христиан / invictory.org

30 августа на пост главы провинции Думьят Абдель Фаттах ас-Сиси назначил Маналь Авад Михаил, которая принадлежит к общине коптов — этнорелигиозному меньшинству страны, пишет inVictory.

Кроме того, глава государства назначил руководителей в Каире, Гизе, Луксоре, Асуане и Северном Синае.

В 2017 году Египет занял 21 место в списке стран, преследующих христиан, составленном христианской благотворительной правозащитной организацией Open Doors USA. Кроме того, уполномоченная комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе рекомендовала, чтобы Государственный департамент США присвоил Египту «уровень 2», что определяет его как страну, где допускаются нарушения религиозной свободы.

В декабре 2016 года 29 человек были убиты и 47 получили ранения, когда террорист-смертник напал на церковь Святого Петра и Павла в Каире.

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