Губернатором египетской провинции впервые стала христианка

Президент Египта впервые в истории страны назначил главой одной из египетских провинций женщину-христианку.

30 августа на пост главы провинции Думьят Абдель Фаттах ас-Сиси назначил Маналь Авад Михаил, которая принадлежит к общине коптов — этнорелигиозному меньшинству страны, пишет inVictory.

Кроме того, глава государства назначил руководителей в Каире, Гизе, Луксоре, Асуане и Северном Синае.

В 2017 году Египет занял 21 место в списке стран, преследующих христиан, составленном христианской благотворительной правозащитной организацией Open Doors USA. Кроме того, уполномоченная комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе рекомендовала, чтобы Государственный департамент США присвоил Египту «уровень 2», что определяет его как страну, где допускаются нарушения религиозной свободы.

В декабре 2016 года 29 человек были убиты и 47 получили ранения, когда террорист-смертник напал на церковь Святого Петра и Павла в Каире.