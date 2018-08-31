В Израиле во время похода мальчик нашел фигурку богини плодородия, которой 11-12 тысяч лет

В Израиле во время похода 8-летний мальчик нашел фигурку богини плодородия, которой 11-12 тысяч лет.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Israelinfo", Итамар Берна во время путешествия подобрал камешек необычной формы и принес его домой. 2 года находка пролежала в коробке с другими камнями, которые ребенок также счел интересными.

Недавно, во время уборки необычную окаменелость увидела мама Итамара. Женщина показала камень знакомому археологу - Ренате Розенталь-Хеджинботтом.

Ученый и его коллеги обследовали предмет и определили, что он очень древний. Находка любознательного мальчика - это фигурка богини плодородия. Некоторые археологи утверждают, что возраст камешка – 11-12 тысяч лет.

Как оказалось, крохотная фигурка изображает беременную женщину, возможно, богиню-мать. В древние времена такие вырезанные из камня статуэтки использовали как амулеты.

Итамар Берна, которому сейчас 10 лет, отнес находку в Управление древностей Израиля, за что получил благодарственный сертификат.