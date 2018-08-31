В Риме обрушилась крыша храма XVI века

В итальянской столице обрушилась крыша старинной церкви ХVI века.

Храм был построен на руинах античной тюрьмы, где, как считается, содержали перед казнью апостолов Петра и Павла, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Во время обвала никто не пострадал, поскольку церковь была закрыта в это время, хотя обычно в ней венчают молодоженов. Несмотря на это, спасатели все равно привлекли к поискам собак, чтобы убедиться, что под завалами никого из людей нет.

Это уже не первый случай разрушения исторических объектов в Италии, ранее рухнули несколько стен в древнем городе Помпеи. Денег из государственного бюджета на реставрацию памятников не хватает, поэтому Италия пытается привлечь частных инвесторов, чтобы уберечь исторические здания.