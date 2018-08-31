Суздаль и Гороховец вошли во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности

Российские города Суздаль и Гороховец включены во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности.

Такое решение было единогласно принято экспертами из 48 стран на сессии Международного комитета по вопросам туристической привлекательности и устойчивому развитию туризма в Пекине, сообщает «Благовест-Инфо».

«Включение города целиком во Всемирный список — это уникальное и редкое решение, подтверждающее особый статус старинных русских городов Суздаль и Гороховец, — отметил председатель генерального совета Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) Игорь Рыбаков. — Владимирская земля славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства и по праву считается исторической жемчужиной не только России, но и всего человечества».

Кроме Суздаля и Гороховца, во Всемирный список внесли 33 объекта, в том числе Британский музей в Лондоне, Антверпенский зоопарк, Большую мечеть в Кувейте и «Запретный город» — уникальный архитектурный комплекс в Пекине.

В настоящее время список содержит 2178 объектов, имеющих особое значение для развития туризма.