Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве

Выдающегося советского и российского артиста Иосиф Кобзона, который скончался сегодня на 81 году жизни, похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Траурная церемония пройдет 2 сентября, сообщают российские СМИ.

Издание «Московский Комсомолец» опубликовало выдержки из последних интервью артиста.

"- Я уже 20 лет представляю в Госдуме бурят, - рассказывал Кобзон. - а у них развито буддийское направление в религии. Вот они верят в реинкарнацию и не ходят на кладбища. Похоронили и забыли.

Я говорю: «Как же так?». А они мне объясняют: «У нас нет понятия «умер», у нас есть понятия «потерялся» и «до встречи». А я не верю в реинкарнацию. Не было в мире ни одного подтверждения, что в иной жизни кто-то с кем-то встретился. И когда происходят обидные вещи, а они происходят, и меня переполняет либо негодование, либо грусть, либо появляется депрессивное состояние, я иду на кладбище к маме. Стою возле ее могилки и мысленно говорю: «Мама! Ну что мне делать с этими людьми?»

И вспоминаю, как она мне говорила: «Никогда не мсти! Не пытайся сделать зло даже взаимное. Никогда! Бог покарает, жизнь накажет, оставайся в доброте, и тебе будет намного легче».

Самые важные решения в жизни я не могу принять без мамы. Скажем, когда покойный ныне Патриарх всея Руси Алексий сказал мне: «Вы так много мирских дел сделали (а мы с Лужковым храм Свято-Никольский в моем депутатском округе построили, я участвовал в возрождении храма Христа Спасителя), как вы думаете, не пора ли вам принять крещение?» Я ответил: «Ваше святейшество, я, может, и подумал бы об этом, но без совета с мамой я такого решения принять не могу. Только мама могла бы мне сказать, правильно или неправильно я поступаю».

Иосиф Кобзон в разговоре со мной не счёл нужным скрыть, что купил себе место на кладбище рядом с матерью (Востряковском) и, вопреки слухам о том, что якобы хотел быть погребённым в Иерусалиме, он желает быть похороненным в России:

- У меня и с тещей были прекрасные отношения, - рассказывал Иосиф Давыдович мне в своём интервью к 75-летнему юбилею, - у Нелли потрясающая мама была, чУдная. Она умерла два года назад. Я их с моей мамой упокоил рядышком. И нам заказал места, чтобы это были семейные захоронения. Вот приходим теперь в семейный ряд..".