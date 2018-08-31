В Великобритании 85-летний священник проедет на велосипеде почти полторы тысячи километров

На этой неделе 85-летний англиканский клирик Питер Лэнгфорд, который отправился в двухнедельный велопробег по Британии, сделал первый однодневный перерыв для отдыха.

В путешествие священник из Бекклса (графство Саффолк) отправился в свой 85-й день рождения, который отметил 18 августа, пишет inVictory. Ему предстоит преодолеть путь протяженностью 874 мили (1407 километров). В ходе велопробега он надеется собрать 8 тысяч фунтов стерлингов пожертвований.

Этот велопробег стал для пожилого мужчины уже третьим. Аналогичные путешествия он совершал в 2008 году, на свое 75-летие, и в 2013-м, когда ему исполнилось 80. Питер Лэнгдон надеется установить рекорд и войти в Книгу Гиннеса.

Велопробег стартовал в местечке Лэндз Энд на юго-западной оконечности Англии. Его конечным пунктом должен стать городок Джон-о-Гроутс на северо-восточном побережье Шотландии. Священнослужитель планирует добраться туда 12 сентября.

Средства, собранные в ходе велопробега, отец Питер Лэнгфорд намерен передать благотворительным организациям.