Глава Карелии заявил, что вина за поджог старинной церкви лежит, в частности, на педагогах

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что косвенно вина за поджог старинной Успенской церкви лежит в том числе на педагогах и семье подростка, которого подозревают в преступлении.

В Петрозаводске в рамках Августовской педагогической конференции состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи в связи с поджогом Успенской церкви, в котором подозревается 15-летний школьник, сообщает российское информагенство.

«Если бы он (классный руководитель) зашел в интернет (на страницу ученика), наверняка возник бы вопрос – а что делать дальше? Это же подсказка педагогу: зашел, посмотрел, с кем общается, какие проблемы – и понял, что с ребенком происходит трагедия. И этого ребенка надо брать в охапку и выяснять, что происходит. И давайте экскурсию срочно. Давайте какой-то урок. Не знаю, что там – это уже задача педагога. Но звонок-то – вот он, в интернете. Значит, педагогу, классному руководителю это было неинтересно? Директору это было неинтересно? Поэтому сегодня говорить, что мы тут ни при чем, семья виновата… Семья, конечно, тоже виновата. Я понимаю, что сейчас самое простое – найти козла отпущения. Виноват учитель? Виноват. Директор? Виноват. Родители? Виноваты. Бабушка тоже виновата, что в церковь с собой не брала просто так», — заявил Парфенчиков.

«Я понимаю, дело не в ребенке, дело даже не в работе с детьми. Даже возвращаясь к этому мальчику, там проблемы в семье – идеологические, жизненные. Потому что, по моим ощущениям, мама вела ребенка не туда. И вот как этому противостоять силами образования, я не знаю», — добавил министр образования Карелии Александр Морозов.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог. С 24 августа начался сбор пожертвований на восстановление храма.