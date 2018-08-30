В Нидерландах задержали мужчину, который угрожал убить организатора конкурса рисунков пророка Мухаммеда

Нидерландская полиция задержала мужчину, который подозревается в угрозах убийством крайне правому голландскому политику и лидеру «Партии свободы» Герту Вилдерсу из-за организации им конкурса рисунков пророка Мухаммеда.

Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов, сообщает российское информагенство.

«Полиция задержала 26-летнего мужчину на вокзале в Гааге. Причиной ареста стала видеозапись в Facebook, в которой мужчина анонсирует атаку на организатора конкурса рисунков в офисе «Партии свободы», – говорится в заявлении полиции.

По словам правоохранителей, информация об угрозах поступила в понедельник, задержание было произведено утром во вторник.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщает, что задержанный является уроженцем Пакистана, который в последнее время много путешествовал по Европе. Подозреваемый предстанет перед судом в королевстве в пятницу.

В свою очередь Вилдерс в Twitter сообщил, что был проинформирован контртеррористическим подразделением страны о том, что в Нидерланды приехал мужчина с целью совершить его убийство.

Ранее в июне политик заявил, что организовывает конкурс рисунков пророка Мухаммеда, победителей которого он объявит в ноябре в офисе партии. Инициатива вызвала критику и осуждение ряда деятелей, в том числе пакистанских властей.