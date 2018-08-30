В Канаде на развалинах снесенной ради строительства высотки церкви обнаружили капсулы времени

Снос церкви Knox Metropolitan United Church в Эдмонтоне (Канада) обернулся неожиданным историческим открытием.

Во время сноса здания рабочие обнаружили, что два краеугольных камня церкви скрывали капсулы времени, сообщает RussianWeek.

«У нас не было никакой информации о том, что здесь заложены эти коробки», – сказал прихожанин церкви Стив Хоскин (Steve Hoskin) в интервью телеканалу CTV.

Одна капсула датируется 1942 годом, когда была построена церковь. Другая лежала там с 1907 года. По мнению разработчика Дэйва Дерби (Dave Dyrbye), эта коробка осталась там от предыдущей, впоследствии сгоревшей церкви. Её сохранившиеся кирпичи были использованы для строительства церкви, которую снесли на этой неделе.

«Под этой грудой щебня много воспоминаний», – отметил Стив Хоскин.

В обеих коробках разные документы и местные газеты, отражающие новости того времени.

Нынче прихожане продали собственность застройщику, потому что их конгрегация неуклонно сокращалась в последние годы, а само здание нуждалось в серьёзном ремонте.

На месте, где была эта церковь, весной следующего года начнется строительство девятиэтажного жилого дома.