В Петербурге ангела с купола Екатерининской церкви перенесли в Смольный собор

Деревянная скульптура ангела, которая до 2017 года стояла на куполе церкви Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, перенесена в Смольный собор для постоянного размещения

Перевозка двухтонного памятника состоялась 29 августа, сообщает «Благовест-Инфо».

Фигура, вырезанная из лиственницы и обшитая листами свинца, простояла на куполе Екатерининской церкви более 200 лет. Ее заменили копией во время реставрации в 2017 году. С тех пор подлинник хранился в помещении, пока комитет по охране памятников по совету реставраторов не принял решение перенести его для постоянного хранения и дальнейшего экспонирования в Смольный собор.