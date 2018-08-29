Американский Суд отклонил иск с требованием убрать с долларов фразу про Бога

Суд штата Миннесота отклонил иск группы атеистов с просьбой убрать с банкнот и монет фразу In God We Trust (Мы верим в Бога).

Как сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на агентство Reuters, группа атеистов обратилась в суд с просьбой убрать фразу с банкнот, отметив, что она нарушает их право на свободу слова и вероисповедания, а также противоречит первой поправке к Конституции США (поправка гарантирует, что Конгресс США не станет поддерживать какую-либо религию).

Суд постановил, что эта фраза на долларах "соответствует раннему пониманию пункта о запрещении конгрессу издавать законы, учреждающие государственную религию" и не принуждает к соблюдению религиозных обрядов.

Президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр в 1956 году подписал закон, согласно которому фраза In God We Trust стала национальным лозунгом США. Надпись на монетах стала появляться в 1864 году в период Гражданской войны. На банкнотах ее стали печатать с середины 1960-х годов.