Американский сенатор Джон Маккейн заранее спланировал собственную панихиду

Американский сенатор Джон Маккейн заранее спланировал собственные похороны, в том числе составил список людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу.

Об этом, как сообщает российское издание, 28 августа написала газета "Politico".

81-летний Маккейн скончался 25 августа после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Гроб с телом политика будут нести российский журналист Владимир Кара-Мурза-младший, бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн, актер Уоррен Битти и другие друзья Маккейна.

«В тот момент я был убит горем, почти до слез. Конечно, я согласился. Я сказал, что это будет самая разрывающая сердце честь, которую только можно представить», - рассказал Кара-Мурза-младший.

Он добавил, что Маккейн был для него «настоящим лидером и дорогим другом». Журналист также рассказал, что сенатор знал о приближающейся смерти и готовился заранее.

Похороны политика пройдут 2 сентября в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе. Семья Маккейна попросила американского президента Дональда Трампа не посещать его похороны.