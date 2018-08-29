В этом году в мире были убиты 25 католических священников

Количество католических священников, убитых с начала текущего года по всему миру, возросло до 25 человек.

Последние два подобных случая были недавно зарегистрированы в Мексике и Соединенных Штатах, сообщает "Седмица" со ссылкой на польское католическое издание wiara.pl.

Тело священника Уильяма Костелло нашли 17 августа в Техасе, а тело священника Мигеля Жерарда Флореса Эрнандеса - 25 августа в мексиканском штате Мичоакан.

В текущем году в Америке убили 10 священников Католической Церкви, в Африке - 10, в Азии - 3, в Европе - 1. Больше всего священников - шестеро - погибли в Мексике, по трое в Нигерии и Центрально-Африканской Республике, двое на Филиппинах и по одному в Малави, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Колумбии, Сальвадоре, Венесуэле, Перу, США, Индии и Германии.