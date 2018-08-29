Представители христианских Церквей призвали бережно относиться к природе

Накануне «Времени создания», инициативы, которая продлится с 1 сентября до 4 октября, представители основных христианских конфессий призывают к бережному отношению к созданному, к действиям, направленным на защиту природы от неконтролируемой эксплуатации и пагубных последствий климатических изменений.

Эта первое совместное заявление, подписанное всеми представителями основных христианских Церквей в рамках инициативы «Пора создания». Это свидетельствует о том, что тема защиты окружающей среды является существенным элементом жизни веры, сообщает Радио Ватикана.

День молитвы за созданное, который отмечается 1 сентября, был основан Константинопольским Патриархом Димитрием І в 1989 году. Со временем, эта инициатива, к которой присоединились представители других христианских конфессий, переросла в месяц молитвы. В 2015 году Папа Франциск установил Всемирный день молитвы в намерениях заботы о сотворенном мире, который, как и в Православной Церкви отмечается 1 сентября.

Среди тех, кто подписал нынешнее совместное заявление – представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов, глава Англиканской Церкви, архиепископ Джастин Уэлби, председатель Всемирного Совета Церквей пастор Олаф Фюксе Твейт, Генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации, пастор Мартин Юнге и Префект Дикастерии содействия целостному человеческому развитию, кардинал Петер Турксон.