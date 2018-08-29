В Таджикистане законодательно прописали допустимый размер могил

Власти Таджикистана законодательно прописали максимально допустимый на кладбищах республики размер могил.

Согласно постановлению правительства, отныне размер могилы не должен превышать два метра в длину и полтора метра в ширину, сообщает Islam-today.

Также запрещается ставить массивные надгробия – их размер также прописан в документе.

Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина - одного метра, а высота - полметра. Вертикальная плита должна быть не выше одного метра, не больше полметра в ширину и 10 сантиметров в толщину.

Контролировать соблюдение новых правил будут представители комитета при правительстве Таджикистана и местные органы власти.