В Таджикистане законодательно прописали допустимый размер могил
10:16, 29 августа 2018Мир
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В Таджикистане прописали допустимый размер могил / islam-today.ru
Власти Таджикистана законодательно прописали максимально допустимый на кладбищах республики размер могил.
Согласно постановлению правительства, отныне размер могилы не должен превышать два метра в длину и полтора метра в ширину, сообщает Islam-today.
Также запрещается ставить массивные надгробия – их размер также прописан в документе.
Длина горизонтальной надгробной плиты не должна превышать полтора метра, ширина - одного метра, а высота - полметра. Вертикальная плита должна быть не выше одного метра, не больше полметра в ширину и 10 сантиметров в толщину.
Контролировать соблюдение новых правил будут представители комитета при правительстве Таджикистана и местные органы власти.
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